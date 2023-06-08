Директор Института мировой политики Евгений Магда объяснил "Телеграфу" вялую реакцию Запада

Масштабы катастрофы, происходящей с 6 июня из-за взорванной Каховской ГЭС, абсолютно естественно вызывают у нас эмоциональную реакцию. Но следует понимать, что Запад реагирует иначе.

Его реакция базируется на фактах, на расследовании, на основе разведданных. Лишь после этого принимаются соответствующие политические решения.

Думаю, визит президента Украины Владимира Зеленского 8 июня в Херсон, где он проводил совещание о дальнейших действиях по преодолению последствия трагедии, стал одним из шагов, который поможет Западу более четко сформулировать свою позицию.

Уже было заявление канцлера Германии Олафа Шольца об уничтожении ГЭС – с прямыми обвинениями россиян в очередном военном преступлении.

Достаточно жесткие высказывания верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.

Были данные от Израиля, что дамбу подорвали россияне.

Кто-то высказывался более расплывчато, кто-то – менее.

Думаю, Украина сумеет в итоге добиться необходимой для себя реакции.

Какой она должна быть?

1. Увеличение поставок новейших вооружений Украине.

2. Усиление санкций против россии.

Весь мир в очередной раз убедился, что рф ведет войну варварскими методами. Катастрофу, которую оккупанты устроили на юге Украины, уже сравнивают по масштабам с использованием тактического ядерного заряда, только без радиационного загрязнения. Но есть другого рода загрязнение, техногенная катастрофа, уничтожение экосистемы, сложная эпидемиологическая ситуация и много других вызовов. И нам понадобятся дополнительные финансовые ресурсы, чтобы решать очередные проблемы, вызванные российской агрессией.