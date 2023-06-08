Директор Інституту світової політики Євген Магда пояснив "Телеграфу" мляву реакцію Заходу

Масштаби катастрофи, що відбувається з 6 червня через підірвану Каховську ГЕС, абсолютно природно викликають у нас емоційну реакцію. Але слід розуміти, що Захід реагує інакше.

Його реакція базується на фактах, на розслідуваннях, з урахуванням розвідданих. Лише після цього ухвалюються відповідні політичні рішення.

Думаю, візит президента України Володимира Зеленського 8 червня до Херсона, де він проводив нараду про подальші дії щодо подолання наслідків трагедії, став одним із кроків, який допоможе Заходу чіткіше сформулювати свою позицію.

Вже була заява канцлера Німеччини Олафа Шольца про знищення ГЕС – з прямими звинуваченнями росіян у черговому воєнному злочині.

Досить жорсткі висловлювання верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля.

Були дані від Ізраїлю, що дамбу підірвали росіяни.

Хтось висловлювався більш розпливчасто, хтось – менш.

Думаю, Україна зуміє в результаті досягти необхідної для себе реакції.

Якою вона має бути?

1. Збільшення постачання новітніх озброєнь Україні.

2. Посилення санкцій проти росії.

Увесь світ вкотре переконався, що рф веде війну варварськими методами. Катастрофу, яку окупанти влаштували на півдні України, вже порівнюють за масштабами з використанням тактичного ядерного заряду, тільки без радіаційного забруднення. Але є інше забруднення, техногенна катастрофа, знищення екосистеми, складна епідеміологічна ситуація та багато інших викликів. І нам знадобляться додаткові фінансові ресурси, щоб розв'язувати чергові проблеми, спричинені російською агресією.