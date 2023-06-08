"Я вмираю?": українців до сліз вразило відео евакуації 96-річної бабусі у Херсоні
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Відео порятунку бабусі зворушило мережу
На Херсонщині на повний хід йде порятунок українців, які опинилися в районах затоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС. Однією з врятованих виявилася 96-річна бабуся.
Про це пише "Телеграф".
Українців у мережі зворушило відео порятунку пенсіонерки, яка пережила черговий російський терор. У похилому віці жінці довелося евакуюватись, бо окупанти затопили район Херсона, де вона жила. Весь цей час поки її рятували літня українка в страху тільки й питала, чи не вмирає вона.
На щастя, зараз вона вже в надійних руках українських медиків.
"-Я вмираю?
-Куди вам, я вам помру", — відповідає жінці медик.
Українців до сліз зворушило відео порятунку бабусі, під яким вони залишали тисячі своїх реакцій.
Нагадаємо, що в той момент, коли українці борються за кожне життя в затоплених населених пунктах, армія росії обстрілює їх. Нові удари окупантів припали саме по району евакуації у Херсоні.
Також ми повідомляли, що "Телеграф" побував у Херсоні, райони якого виявилися затопленими, та показав масштаби катастрофи, що трапилася з містом.