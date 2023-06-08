"Я вмираю?": українців до сліз вразило відео евакуації 96-річної бабусі у Херсоні

Відео порятунку бабусі зворушило мережу

На Херсонщині на повний хід йде порятунок українців, які опинилися в районах затоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС. Однією з врятованих виявилася 96-річна бабуся.

Про це пише "Телеграф".

Українців у мережі зворушило відео порятунку пенсіонерки, яка пережила черговий російський терор. У похилому віці жінці довелося евакуюватись, бо окупанти затопили район Херсона, де вона жила. Весь цей час поки її рятували літня українка в страху тільки й питала, чи не вмирає вона.

На щастя, зараз вона вже в надійних руках українських медиків.

"-Я вмираю?

-Куди вам, я вам помру", — відповідає жінці медик.

Українців до сліз зворушило відео порятунку бабусі, під яким вони залишали тисячі своїх реакцій.

Нагадаємо, що в той момент, коли українці борються за кожне життя в затоплених населених пунктах, армія росії обстрілює їх. Нові удари окупантів припали саме по району евакуації у Херсоні.

Також ми повідомляли, що "Телеграф" побував у Херсоні, райони якого виявилися затопленими, та показав масштаби катастрофи, що трапилася з містом.