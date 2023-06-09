Город в воде и огне, но жители не хотят эвакуироваться: как Херсон оживает после подрыва ГЭС

Эвакуация населения и спасение животных – репортаж "Телеграфа" из подтопленного Херсона.

С момента освобождения Херсона и правобережной части области прошло почти полгода. После деоккупации россияне беспощадно обстреливают город всем — артиллерией, минометами, ракетами. Несмотря на это, Херсон понемногу возвращался к жизни, хотя и несколько со страхом. К ночи вторника, когда россияне взорвали Каховскую ГЭС, что повлекло затопление части города и области, включая временно оккупированный левый берег. Большим потоком все эти дни смывает дома, улицы и целые села.

Корреспондент "Телеграфа" несколько дней пробыл в Херсоне и рассказывает, как в это тяжелое время регион продолжает выживать. Вопреки всему.

"О себе не переживал, скорее о своей младшей сестренке", — говорит мальчик с виду лет 11-12. Вместе с семьей они только что вышли из небольшой резиновой лодки. С помощью них волонтеры, а также полиция, военные и водолазы ГСЧС спасают людей в затопленных районах города.

Парень с семьей почти сутки провел на крыше дома, пока ждал помощи.

На суше уже образовался большой "штаб помощи" для таких спасенных: стоит куча машин, готовых эвакуировать людей из города, большие переноски для животных, кто-то раздает бесплатные обеды, где-то стоят стулья, на которых сидят растерянные старушки, которых только что тоже спасли от большой воды.

"Что с вашим домом сейчас?", — спрашиваю. "Там уже ничего нет, нет у нас дома", — грустно отвечают.

Рядом с ними несколько небольших сумок – это все, что они успели унести с собой. Сверху лежит обычный розовый полиэтиленовый пакетик: в нем несколько сырников, которые бабушка успела приготовить накануне. Я ухожу и вижу, как мужчина ласково обнимает свою жену, чтобы успокоить.

"Выбрались", — выдыхает она.

В первый день после взрыва многие отказывались уезжать, мол, вода сойдет и они смогут выбраться сами. Но за ночь в некоторых районах, в частности Ричпорта, вода поднялась очень высоко, настолько, что на следующий день до домов можно было добраться только на лодках и катерах. Больше всего пострадал район Острова. Там дома затопило в первый же день.

За несколько дней до того, местные рассказывали "Телеграфу", что именно Остров все эти месяцы обстреливают больше всего. Там не было тепла, были проблемы со светом и водой, но, несмотря на это, там все равно жили херсонцы. После подрыва ГЭС район затопило полностью и из него вывезли уже около 1500 человек.

Херсон частично оказался под водой

Больше всего пострадали районы Ричпорта и Острова

Хотя даже в таких условиях люди продолжают оставаться. В одном таком доме, как рассказывают волонтеры, мужчина отказался уезжать из-за своих животных. "Он сказал, что это "лужа" и она скоро сойдет".

К сожалению, по всем прогнозам, вода начнет спадать не раньше, чем через неделю, и то, на правом берегу. А вот на левом — в Олешках, Новой Каховке, Гопрах ситуация будет гораздо хуже. Во-первых, вода продолжает прибывать, во-вторых, на временно оккупированных территориях россияне запретили эвакуацию. Люди все эти дни заблокированы в своих домах, некоторые проводят дни на деревьях, кто-то на крышах своих домов, а кого-то, возможно, уже нет в живых…

Спасатели и военные, рискуя жизнью, пытаются попасть даже в самые отдаленные районы. К примеру, на даче на островах, которые были заблокированы с сентября прошлого года.

Спасение людей из Херсона после подрыва Каховской ГЭС

Волонтеры на лодках эвакуируют местных жителей

Вывозят и домашних животных

Из небольшой лодки выходит мужчина с сыном, они все это время были в оккупации.

"Россияне эти дни после взрыва бегали как тараканы. Их никто не информировал, молодые, ржут. Говорят, что это Украина взорвала. Мы от них пол дня прятались, чтобы не пристрелили, а другие пол дня от воды прятались. Мы это время не могли выбраться, хотя у нас и лодка была. Они там из пулеметов стреляли. Всякого насмотрелись за эти дни", — рассказывает Вячеслав. Он говорит, что его дом полностью затопило, потерял и технику, и документы.

В это время над головами слышим, как что-то жгучит. "Это дрон, но непонятно, наш или их — лучше спрятаться за деревьями", — говорит местный полицейский.

Днем ранее во время эвакуации россияне обстреляли спасательную миссию : двух полицейских с осколочными ранениями доставили в больницу. А днем позже российские военные обстреляли тот же пункт эвакуации, большинство едва успело спастись. Россияне хорошо знали, куда именно они бьют.

Россияне обстреливают затопленные районы – там, где происходит эвакуация населения

Поэтому все спасатели понимают, что они рискуют своей жизнью. У некоторых уже происходили проколы резиновых лодок, ведь непонятно, что там под водой. Кое-где торчат дорожные знаки, иногда можно встретить куски техники или металлических заборов.

Мимо проходит парень. Он пришел спасать кота своего друга, оставшегося в квартире на одной из затопленных улиц. Решил не ждать лодки, а проплыть так. Минут через десять его привозят уже на лодке. "Спасли?" – кричу. Не отвечает. Наверное, не успел.

Спасательная миссия для животных – это отдельная история. Волонтеры только через пол дня привезли на берег кучу испуганных мокрых кошек, собак, гусей, кур и даже мышей.

Эти кадры разрывают сердце

Волонтеры вывозят животных

Этот пес уже находится в безопасности

"Здесь десять кошек, а где моя Боня?", — говорит маленькая седая женщина. У нее всего было одиннадцать кошек и кошек. Волонтеры говорят, что у одной что-то с лапкой и ее забрали зоозащитники. Через несколько минут водолазы несут в клетке раненого алабая — пока ждал эвакуации он на что-то наткнулся.

Многие спасенные соглашаются пожить в Херсоне на суше, но выезжать из города даже в близкий Николаев не хотят. Большинство хочет вернуться в свои дома.

"Мне успел позвонить отец, сказал, что его затапливает. Когда я пришел, в подъезде уже воды было по колено. А когда выходил с отцом, то уже по грудь. Отцу 82 года, он едва ходит. Мы успели забрать документы и сосиски. Без сосисок он сказал что не уйдет. Еще забрали соседа. Он на соседнем доме висел на стремянке целый день. Может бы так и провисел, если бы мы не увидели", — рассказывает херсонец Алексей.

Они с отцом надеются вернуться и сделать ремонт в своей трехкомнатной квартире, которая сейчас полностью находится в воде.

Вода достигает крыш

Жители Херсона отказываются покидать свои дома

Уровень воды критический

Херсонцы очень привязаны к своему городу. Особенно те, кто пережил с ним оккупацию. За несколько дней до подрыва ГЭС "Телеграф" в городе общался с людьми о том, как они живут с ужасающими ежедневными обстрелами.

"Я преподавательница училища культуры. Оно хоть и дистанционно работает, но занятия идут, я преподаю режиссуру и грим онлайн. Трудно, пока осталось только двое студентов, но я люблю свою работу. Веду занятия под взрывами. И маме 97 лет. Как я их оставлю и уеду?", — спрашивала Валентина у журналиста "Телеграфа".

И такие настроения почти у всех и тех, кто пережил большие обстрелы, и большую воду.

Фото и видео: Ян Доброносов

"Я вернулся только 15 мая. Это мой дом. Здесь у меня похоронена бабушка", — говорит Алексей — владелец одной из немногих работающих в Херсоне кофеен.

"Мы лучше выгоним их отсюда, чем они заставят нас покинуть свой любимый, хоть и пострадавший город".

Никто из местных пока не хочет говорить об экологических последствиях для региона.

Знают, что будет тяжело, но бросать свой юг никто не собирается.

Напомним, техногенные и экологические последствия этого террористического акта будут значительными. Подрыв дамбы ударит по социальной и экологической ситуации в Украине.

Кроме того, обмеление Каховского водохранилища создает угрожающую ситуацию для ЗАЭС, реакторы которые хоть и остановлены, но все равно нуждаются в воде для охлаждения.