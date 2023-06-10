З'явився ще один доказ, що Каховську ГЕС підірвали окупанти: "допоміг" кримський блогер

Кількість свідчень зростає

З’являється дедалі більше доказів очевидного - що Каховську ГЕС підірвали росіяни. Раніше окупант розповів про це у телефонній розмові, а тепер кримський блогер-колаборант Олександр Таліпов у повідомленні у мережі розкрив подробиці підготовки росіянами до підриву станції.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Зокрема, Таліпов обурювався, що російські "військові блогери" повідомляли, що окупантів кинули на островах і вони "мало не на дерева залізли". Він стверджує, що це фейк.

"Зв’язався з нашими хлопцями. З островів вийшли всі. О третій ночі вже нікого не було. Втрат ніяких немає. Тому вся інформація, що публікується в цьому ключі, нахабна брехня", — заявив Таліпов.

Це є прямим доказом, що російські військові знали про майбутній теракт і завчасно оголосили евакуацію.

"Є висока ймовірність, що після широкого розголосу цієї інформації Таліпова традиційно спробують оголосити "ворогом народу" або "агентом українських спецслужб". Утім, кількість подібних свідчень зростає. Усі вони стануть додатковими підтвердженнями на трибуналі", — наголосили в ГУР.

Олександр Таліпов — кримський проросійський блогер. Він є засновником та автором ресурсу "кримський смерш", який займається переслідуванням проукраїнськи налаштованих жителів Криму.

Нагадаємо, 10 червня – п’ятий день ліквідації наслідків вибуху Каховської ГЕС. Голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін розповів про ситуацію в Херсонській області: падіння рівня води продовжується, але насуваються дощі, що погіршить ситуацію.

"Синоптики прогнозують дощі, особливо сильні завтра (11 червня, — ред). Тож на нас чекає ще одне випробування. Дощі трохи сповільнять спад води, ну і звичайно, додадуть людям зайвого клопоту", — сказав він.

За його даними, нині середній рівень підтоплення становить 4,72. З вечора 9 червня станом на ранок 11 червня вода відійшла на 31 см. На Правобережжі затоплено 35 населених пунктів. Під водою перебуває 3763 будинки.

Рівень води на Каховській ГЕС знизився на 6 м 25 см. У масштабній рятувальній операції беруть участь майже 1,5 тисячі осіб та 345 одиниць техніки.

"Вчора вдалося евакуювати з небезпечних територій 248 осіб, всього з водяної пастки волонтери, рятувальники, поліцейські вирвали 2588 осіб. В області розгорнуто дев’ять евакуаційних пунктів", — додав Прокудін.

Водночас на Лівому березі ситуація залишається критичною, оскільки окупанти не лише не надають допомоги людям, які постраждали від потопу, а й загрожують розстрілом місцевим мешканцям, які намагаються врятувати своїх земляків.

Раніше "Телеграф" розповідав, до яких страшних екологічних, економічних та техногенних наслідків призведе підрив Каховської ГЕС.