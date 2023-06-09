Підрив Каховської ГЕС: коли українці відчують наслідки аграрної кризи

Невідомо, скільки років Україні знадобиться на те, щоб відновити території після їхнього звільнення

З моменту підриву Каховської ГЕС армією росії пройшло три доби. Вода продовжує прибувати до населених пунктів, затоплюючи будинки, поля, переправи та цілі міста. Через цю катастрофу Україні загрожує аграрна криза.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його словами, наслідки аграрної кризи вже відчуваються у країні.

Території, які найбільше зазнали затоплення, з перших днів війни знаходяться в окупації. Увесь цей період наша країна не може використовувати врожай, який там виріс, тому що його викрадає і продає росія.

"Зараз ми можемо прогнозувати кризовість післявоєнної ситуації, порівнюючи її з довоєнними показниками. Поки регіони під окупацією, у нас будуть ті ж показники, що були протягом останніх 15 місяців", — зазначив експерт.

Також він додав, що після звільнення цих регіонів ситуація буде складною, адже ці землі доведеться відновлювати. Одна річ, якби після деокупації Україна отримала б функціонувальну систему, де все працює на подвійному рівні. У такому разі на відновити показники можна було б протягом кількох років. Але через підрив Каховської ГЕС ситуація погіршилась.

"Ми повернемося фактично на випалену землю", — наголосив Денис Марчук.

Докладніше про наслідки підриву Каховської ГЕС читайте у матеріалі "Повернемося на випалену землю": аграрії про наслідки підриву Каховської ГЕС".

Раніше "Телграф" розповідав про те, чому ніхто не вірив у те, що окупанти підірвуть Каховську ГЕС. Жителі Херсона розповіли, що греблю замінували ще восени 2022 року і росіяни розуміли, що найбільше постраждає окупована територія, зокрема Крим залишиться без води.