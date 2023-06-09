Потоп після підриву Каховської ГЕС: які речі зараз потрібні волонтерам у Херсоні

Проводиться збір допомоги для постраждалих у Херсоні

Благодійний фонд "Крила добра" збирає допомогу для волонтерів, які зараз перебувають у Херсоні та допомагають людям після катастрофи з Каховською ГЕС.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала користувач Аліна Димарчук. Сама автор посту родом з Ірпеня, а батьки з міста Олешки у Херсонській області, що знаходиться під окупацією.

"Друзі, збираємо для постраждалих у Херсоні допомогу. Тут є список необхідного для людей. Те, чого не вистачає, купуватимемо", — написала вона.

За словами Димарчука, зараз є гостра потреба у засобах гігієни (мило, шампуні, миючі засоби, вологі серветки, гелі та інше). Також необхідні дитячі підгузки (5 та 6 розмір) та дорослі підгузки (L та XL).

Водночас волонтерам необхідно допомогти з харчовими продуктами, газовими балонами, павербанками та спідньою білизною. Вимагають також і ліки, а саме шлункові та кишкові сорбенти.

Автор посту залишає реквізити для допомоги: 5375411205988749 (карта Монобанк).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто зараз займається евакуацією домашніх та диких тварин, які опинилися у смертельній пастці після затоплення частини населених пунктів у Херсонській області.