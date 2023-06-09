Потоп після підриву Каховської ГЕС: які речі зараз потрібні волонтерам у Херсоні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Проводиться збір допомоги для постраждалих у Херсоні
Благодійний фонд "Крила добра" збирає допомогу для волонтерів, які зараз перебувають у Херсоні та допомагають людям після катастрофи з Каховською ГЕС.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала користувач Аліна Димарчук. Сама автор посту родом з Ірпеня, а батьки з міста Олешки у Херсонській області, що знаходиться під окупацією.
"Друзі, збираємо для постраждалих у Херсоні допомогу. Тут є список необхідного для людей. Те, чого не вистачає, купуватимемо", — написала вона.
За словами Димарчука, зараз є гостра потреба у засобах гігієни (мило, шампуні, миючі засоби, вологі серветки, гелі та інше). Також необхідні дитячі підгузки (5 та 6 розмір) та дорослі підгузки (L та XL).
Водночас волонтерам необхідно допомогти з харчовими продуктами, газовими балонами, павербанками та спідньою білизною. Вимагають також і ліки, а саме шлункові та кишкові сорбенти.
Автор посту залишає реквізити для допомоги: 5375411205988749 (карта Монобанк).
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто зараз займається евакуацією домашніх та диких тварин, які опинилися у смертельній пастці після затоплення частини населених пунктів у Херсонській області.