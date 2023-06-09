Потоп после подрыва Каховской ГЭС: какие вещи сейчас нужны волонтерам в Херсоне

Проводится сбор помощи для пострадавших людей в Херсоне

Благотворительный фонд "Крила добра" собирает помощь для волонтеров, которые сейчас находятся в Херсоне и помогают людям после катастрофы с Каховской ГЭС.

Об этом на своей странице в Facebook написала пользователь Алина Дымарчук. Сама автор поста родом из Ирпеня, а родители из города Олешки в Херсонской области, который находится под оккупацией.

"Друзья, собираем для пострадавших в Херсоне помощь. Здесь есть список необходимого для людей. То, чего не хватает, будем закупать", — написала она.

По словам Дымарчук, сейчас есть острая потребность в средствах гигиены (мыло, шампуни, моющие средства, влажные салфетки, гели и прочее). Также необходимы детские подгузники (5 и 6 размер) и взрослые подгузники (L и XL).

Вместе с тем волонтерам необходимо помочь с продуктами питания, газовыми баллонами, павербанками и нижним белье. Потребуют также и лекарства, а именно — желудочные и кишечные сорбенты.

Автор поста оставляет реквизиты для помощи: 5375411205988749 (карта Монобанк).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто сейчас занимается эвакуацией домашних и диких животных, оказавшихся в смертельной ловушке после затопления части населенных пунктов в херсонской области.