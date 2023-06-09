"Рвали горло за Крим": чому у Херсоні не вірили, що окупанти підірвуть Каховську ГЕС

Окупований півострів міг залишитися без води, тому ніхто не міг подумати, що ворог наважиться на підрив електростанції

Жителі Херсона знали про мінування греблі Каховської ГЕС російськими окупантами, але не вірили, що підрив таки може статися. І на те була вагома причина.

Про це жителька Херсона Тетяна Куткіна, котра з сином, який має синдром Дауна, й однією лише дорожньою сумкою змушена була втікати з власного будинку, розповіла "Телеграфу".

"Гребля була замінована ще на початку широкомасштабного вторгнення. Але інформаційний фон був такий, що якщо росіяни все ж наважаться підірвати греблю, то постраждає більше саме лівий берег Дніпра, тобто окупанти самі ж собі і нашкодять. Тим паче, вони ж рвали горло за Крим, а якщо греблю підірвати, то Крим залишиться майже зовсім без води. Тому ми вважали, що перебуваємо у відносній безпеці", — пояснює Тетяна.

Вона розповіла, що після підйому рівня води її будинку не видно, а на поверхню визирає лише димар.

"Сама лише труба стирчить над водою та і все. Не добомбили нас окупанти, так затопили", — резюмувала Тетяна Куткіна.

Нагадаємо, благодійний фонд "Крила добра" збирає допомогу для волонтерів, які зараз перебувають у місті та допомагають людям після катастрофи з Каховською ГЕС. Ми писали, які речі зараз потрібні волонтерам у Херсоні.

*Повну версію інтерв'ю з Тетяною Куткіною читайте на сайті "Телеграф" в суботу, 10 червня, уранці.