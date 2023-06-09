Укр

"Рвали горло за Крым": почему в Херсоне не верили, что оккупанты взорвут Каховскую ГЭС

Автор
Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев
Дата публикации
Читати українською
Автор
636
Затопленный Херсон
Затопленный Херсон. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Оккупированный полуостров мог остаться без воды, поэтому никто не мог подумать, что враг решится на подрыв электростанции.

Жители Херсона знали о минировании плотины Каховской ГЭС российскими оккупантами, но не верили, что подрыв может произойти. И на то была веская причина.

Об этом жительница Херсона Татьяна Куткина, которая с сыном, имеющим синдром Дауна, и одной только дорожной сумкой вынуждена была бежать из собственного дома, рассказала "Телеграфу".

"Плотина была заминирована еще в начале широкомасштабного вторжения. Но информационный фон был такой, что если россияне все же решатся взорвать плотину, то пострадает больше именно левый берег Днепра, то есть оккупанты сами же себе и навредят. Тем более, что они рвали горло за Крым, а если дамбу взорвать, то Крым останется почти совсем без воды. Поэтому мы считали, что находимся в относительной безопасности", — объясняет Татьяна.

Она рассказала, что после подъема уровня воды ее дом не видно, а на поверхность выглядывает только дымоход.

"Одна только труба торчит над водой и все. Не добомбили нас оккупанты, так затопили", — резюмировала Татьяна Куткина.

Напомним, благотворительный фонд "Крылья добра" собирает помощь для волонтеров, которые сейчас находятся в городе и помогают людям после подрыва Каховской ГЭС. Мы писали, какие вещи сейчас нужны волонтерам в Херсоне.

*Полную версию интервью с Татьяной Куткиной читайте на сайте "Телеграф" в субботу, 10 июня, утром.

Теги:
#Крым #Херсон #Северо-Крымский канал #Каховская ГЭС