"Рвали горло за Крым": почему в Херсоне не верили, что оккупанты взорвут Каховскую ГЭС

Оккупированный полуостров мог остаться без воды, поэтому никто не мог подумать, что враг решится на подрыв электростанции.

Жители Херсона знали о минировании плотины Каховской ГЭС российскими оккупантами, но не верили, что подрыв может произойти. И на то была веская причина.

Об этом жительница Херсона Татьяна Куткина, которая с сыном, имеющим синдром Дауна, и одной только дорожной сумкой вынуждена была бежать из собственного дома, рассказала "Телеграфу".

"Плотина была заминирована еще в начале широкомасштабного вторжения. Но информационный фон был такой, что если россияне все же решатся взорвать плотину, то пострадает больше именно левый берег Днепра, то есть оккупанты сами же себе и навредят. Тем более, что они рвали горло за Крым, а если дамбу взорвать, то Крым останется почти совсем без воды. Поэтому мы считали, что находимся в относительной безопасности", — объясняет Татьяна.

Она рассказала, что после подъема уровня воды ее дом не видно, а на поверхность выглядывает только дымоход.

"Одна только труба торчит над водой и все. Не добомбили нас оккупанты, так затопили", — резюмировала Татьяна Куткина.

Напомним, благотворительный фонд "Крылья добра" собирает помощь для волонтеров, которые сейчас находятся в городе и помогают людям после подрыва Каховской ГЭС. Мы писали, какие вещи сейчас нужны волонтерам в Херсоне.

*Полную версию интервью с Татьяной Куткиной читайте на сайте "Телеграф" в субботу, 10 июня, утром.