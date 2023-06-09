Под водой оказались бы сразу пять стран Европы: с чем можно сравнить катастрофу на Херсонщине, инфографика

Площадь подтоплений в Херсонской области больше любого другого города в Украине, кроме Киева

В результате подрыва Каховской ГЭС по состоянию на 8 июня было затоплено 600 квадратных километров Херсонской области, что сравнимо с общей территорией пяти небольших стран Европы.

Сравнение площади подтопления с площадью других городов и стран, который наглядно демонстрирует размер катастрофы, опубликовал "24 Канал".

Самый большой по площади город Украины — Киев (839 километров квадратных). Если перенести масштабы подтоплений на столицу Украины, то подтоплено было бы около 3/4 столицы.

Вместе с тем, площадь подтоплений в Херсонской области больше любого другого города в Украине.

Площадь других пяти больших городов Украины:

Кривой Рог – 430 квадратных километров,

Макеевка – 425,7 квадратных километров,

Горловка – 422 квадратных километра,

Днепр – 405 квадратных километров,

Донецк – 358 квадратных километров.

Уже сейчас вода затопила площадь, которая больше, чем пять европейских стран вместе:

Ватикан – 0,44 квадратных километра,

Монако 2,02 квадратных километров,

Сан-Марино – 61 квадратный километр,

Лихтенштейн – 160 квадратных километров,

Мальта – 316 квадратных километров.

Затопленные территории превышают площадь столиц шести государств-соседей Украины, таких как:

Кишинев – 572 квадратных километров,

Будапешт – 525,2 квадратных километра,

Варшава – 517,2 квадратных километра,

Братислава – 367,6 квадратных километров,

Минск – 384,8 квадратных километров,

Бухарест – 239 квадратных километров.

Территория подтопления равна площади Чикаго (600 квадратных километров) и больше, чем размер Лас-Вегаса. Она почти лишь немногим меньше территории Нью-Йорка (783,8 квадратных километров), или почти половине Лос-Анджелеса (1 299 квадратных километров).

Как сообщал "Телеграф", перехват СБУ подтверждает, что Каховскую ГЭС взорвала диверсионная группа оккупантов. россия хотела шантажировать Украину подрывом дамбы и устроили техногенную катастрофу на юге нашего государства.