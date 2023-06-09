Під водою опинилися б одразу п’ять країн Європи: з чим можна порівняти катастрофу на Херсонщині, інфографіка

Площа підтоплень у Херсонській області більша за будь-яке інше місто в Україні, крім Києва

Внаслідок підриву Каховської ГЕС станом на 8 червня було затоплено 600 квадратних кілометрів Херсонської області, що дорівнює загальній території п’яти невеликих країн Європи.

Порівняння площі підтоплення з площею інших міст та країн, що наочно демонструє розмір катастрофи, опублікував "24 Канал".

Найбільше за площею місто України — Київ (839 кілометрів квадратних). Якщо перенести масштаби підтоплень на столицю України, підтоплено було б близько 3/4 столиці.

Водночас площа підтоплень у Херсонській області більша за будь-яке інше місто в Україні.

Площа інших п’яти великих міст України:

Кривий Ріг – 430 квадратних кілометрів,

Макіївка – 425,7 квадратних кілометрів,

Горлівка – 422 квадратні кілометри,

Дніпро – 405 квадратних кілометрів,

Донецьк – 358 квадратних кілометрів.

Вже зараз вода затопила площу, яка більше, ніж п’ять європейських країн разом:

Ватикан – 0,44 квадратних кілометри,

Монако 2,02 квадратних кілометрів,

Сан-Марино – 61 квадратний кілометр,

Ліхтенштейн – 160 квадратних кілометрів,

Мальта – 316 квадратних кілометрів.

Затоплені території перевищують площу столиць шести держав-сусідів України, таких як:

Кишинів – 572 квадратні кілометри,

Будапешт – 525,2 квадратних кілометри,

Варшава – 517,2 квадратних кілометри,

Братислава – 367,6 квадратних кілометрів,

Мінськ – 384,8 квадратних кілометрів,

Бухарест – 239 квадратних кілометрів.

Територія підтоплення дорівнює площі Чикаго (600 квадратних кілометрів) і більше розміру Лас-Вегаса. Вона майже трохи менше території Нью-Йорка (783,8 квадратних кілометрів), або майже половині Лос-Анджелеса (1 299 квадратних кілометрів).

Як повідомляв "Телеграф", перехоплення СБУ підтверджує, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів. росія хотіла шантажувати Україну підривом греблі та влаштували техногенну катастрофу на півдні нашої держави.