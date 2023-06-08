Стала островом: підрив Каховської ГЕС відрізав окуповану Кінбурнську косу від материка

З коси до материка наземним транспортом дістатися зараз неможливо

Росіяни зазнали серйозних втрат у результаті підриву греблі Каховської ГЕС: вони втратили живу силу, озброєння, техніку, а також безліч укріплень. Ще один наслідок — окуповану Кінбурську косу водою відрізало від материка.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Південного лісового офісу.

"Станом на вечір 07.06 в районі села Геройське, дорога, яка пов’язувала півострів з материком повністю затоплена – Кінбурн відрізаний від великої землі", — йдеться у повідомленні.

Село Геройське на карті

Кінбурська коса на карті

Зазначається, що експерти й прогнозували, що внаслідок підриву Каховської ГЕС перешийок у кінці затоки за межами дельти Дніпра буде майже повністю затоплений приблизно через 50 годин після прориву дамби.

З коси до материка наземним транспортом дістатися зараз неможливо. Також за даними автоматизованої системи "Пожежі", на півострові вирують масштабні лісові пожежі.

Зазначимо, про те, що Кінбурська коса з півострова тимчасово може стати островом, попереджав й голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Підтоплення Кінбурськоі коси не буде, але може (теоретично) підтопити дорогу і тимчасово півострів стати островом", — писав він.

Як розповідав "Телеграф", генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі попередив про небезпеку, що через підрив дамби Каховської ГЕС, ЗАЕС може залишитися без необхідної кількості води, що подається з Каховського водосховища та ставків, для охолодження шести реакторів. Це може призвести до катастрофи.