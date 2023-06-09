Подрыв Каховской ГЭС: когда украинцы ощутят последствия аграрного кризиса

Неизвестно, сколько лет Украине понадобится на то, чтобы восстановить территории после их освобождения

С момента подрыва Каховской ГЭС армией россии прошло трое суток. Вода продолжает прибывать в населенные пункты, затапливая дома, поля, переправы и целые города. Из-за этой катастрофы Украине грозит аграрный кризис.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. По его словам, последствия аграрного кризиса уже ощущаются в стране.

Территории, которые больше всего подверглись затоплению, с первых дней войны находятся в оккупации. Весь этот период у нашей страны нет возможности использовать урожай, который там вырос, так как его похищает и продает россия.

"Сейчас мы можем прогнозировать кризисность послевоенной ситуации, сравнивая ее с довоенными показателями. Пока регионы под оккупацией, у нас будут те же показатели, что были в течение последних 15 месяцев", — отметил эксперт.

Также он добавил, что после освобождения этих регионов ситуация будет сложной, ведь эти земли придется восстанавливать. Одно дело, если бы после деоккупации Украина получила бы функционирующую систему, в которой все работает на двойном уровне. В таком случае на восстановить показатели можно было бы в течение нескольких лет. Но из-за подрыва Каховской ГЭС ситуация ухудшилась.

"Мы вернемся фактически на выжженную землю", — подчеркнул Денис Марчук.

Подробнее о последствиях подрыва Каховской ГЭС читайте в материале "Вернемся на выжженную землю": аграрии о последствиях подрыва Каховской ГЭС".

Ранее "Телграф" рассказывал о том, почему никто не верил в то, что оккупанты взорвут Каховскую ГЭС. Жители Херсона рассказали, что плотину заминировали еще осенью 2022 года и россияне понимали, что больше всего пострадает оккупированная территория, в частности, Крым останется без воды.