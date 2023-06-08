Стала островом: подрыв Каховской ГЭС отрезал оккупированную Кинбурнскую косу от материка

С косы на материк наземным транспортом добраться сейчас невозможно

Россияне понесли серьезные потери в результате подрыва плотины Каховской ГЭС: они потеряли живую силу, вооружение, технику, а также множество укреплений. Еще одно последствие – оккупированную Кинбурскую косу водой отрезало от материка.

Об этом сообщается на Facebook-странице Южного лесного офиса.

"По состоянию на вечер 07.06 в районе села Геройское, дорога, которая связывала полуостров с материком, полностью затоплена — Кинбурн отрезан от большой земли", — говорится в сообщении.

Село Геройское на карте

Кинбургская коса на карте

Отмечается, что эксперты и прогнозировали, что в результате подрыва Каховской ГЭС перешеек в конце залива за пределами дельты Днепра будет почти полностью затоплен через 50 часов после прорыва дамбы.

Из косы к материку наземным транспортом добраться сейчас невозможно. Также по данным автоматизированной системы "Пожары", на полуострове бушуют масштабные лесные пожары.

Отметим, что Кинбурская коса с полуострова временно может стать островом, предупреждал и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Подтопления Кинбургской косы не будет, но может (теоретически) подтопить дорогу и временно полуостров стать островом", — писал он.

Как рассказывал "Телеграф", генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил об опасности, что из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС, ЗАЭС может остаться без необходимого количества воды, подаваемой из Каховского водохранилища и прудов, для охлаждения шести реакторов. Это может привести к катастрофе.