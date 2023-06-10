Появилось еще одно доказательство, что Каховскую ГЭС взорвали оккупанты: "помог" крымский блогер

Количество подобных свидетельств растет

Появляется все больше доказательств очевидного — что Каховскую ГЭС взорвали россияне. Ранее оккупант рассказал об этом в телефонном разговоре, а теперь крымский блоггер-коллаборант Александр Талипов в сообщении в сети раскрыл подробности подготовки россиянами к подрыву станции.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

В частности, Талипов возмущался, что российские "военные блогеры", сообщали, что личный оккупантов бросили на островах и они "чуть ли не на деревья залезли". Он утверждает, что это фейк.

"Связался с нашими ребятами. С островов вышли все. В три ночи уже никого не было. Потерь никаких нет. Поэтому вся информация, публикуемая в этом ключе, наглая ложь", — заявил Талипов.

Это является прямым доказательством, что российские военные знали о предстоящем теракте и заблаговременно объявили эвакуацию.

"Есть высокая вероятность, что после широкой огласки этой информации, Талипова традиционно попытаются объявить "врагом народа" или "агентом украинских спецслужб". Впрочем, количество подобных свидетельств растет. Все они станут дополнительными подтверждениями на грядущем трибунале", — подчеркнули в ГУР.

Александр Талипов — крымский пророссийский блогер. Он является основателем и автором ресурса "крымский смерш", который занимается преследованием проукраински настроенных жителей Крыма.

Напомним, 10 июня — пятый день ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал о ситуации в Херсонской области: падение уровня воды продолжается, но надвигаются дожди, что ухудшит ситуацию.

"Синоптики прогнозируют дожди, особенно сильные завтра (11 июня, — ред). Так что нас ждет еще одно испытание. Дожди немного замедлят спад воды, ну и конечно, добавят людям лишних хлопот", — сказал он.

По его данным, сейчас средний уровень подтопления составляет 4,72. С вечера 9 июня по состоянию на утро 11 июня вода отошла на 31 см. На Правобережье затоплены 35 населенных пунктов. Под водой находится 3 763 дома.

Уровень воды на Каховской ГЭС снизился на 6 м 25 см. В масштабной спасательной операции принимают участие почти 1,5 тысячи человек и 345 единиц техники.

"Вчера удалось эвакуировать из опасных территорий 248 человек, всего из водяной ловушки волонтеры, спасатели, полицейские вырвали 2 588 человек. В области развернуто девять эвакуационных пунктов", — добавил Прокудин.

В то же время на Левом берегу ситуация остается критической, так как оккупанты не только не оказывают помощи людям, которые пострадали от потопа, но и угрожают расстрелом местным жителям, которые пытаются спасти своих земляков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, к каким страшным экологическим, экономическим и техногенным последствиям приведет подрыв Каховской ГЭС.