У Зеленского резко отреагировали на заявление ООН про "неясные обстоятельства" подрыва Каховской ГЭС

Подоляк считает, что ООН сознательно не выполняет свои функции и отказывается признавать россиян виновными в подрыве Каховской ГЕС

В ООН заявили, что не могут назвать уничтожение Каховской ГЭС россиянами военным преступлением. По словам представителя Офиса верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренса, обстоятельства разрушения дамбы якобы "остаются неясными".

Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt. Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал такое заявление цинизмом и отказом выполнять свои функции.

Так, чиновник заявил, что в ООН на данный момент не готовы судить, является ли уничтожение россиянами Каховской гидроэлектростанции военным преступлением, так как обстоятельства произошедшего по-прежнему неясные.

"Поскольку обстоятельства инцидента остаются неясными, преждевременно рассматривать вопрос о том, могло ли быть совершено военное преступление", — сказал Лоуренс.

Он подчеркнул, что ООН выступает за "независимое, беспристрастное, прозрачное и тщательное расследование". Более того, все запросы на посещение временно оккупированных территорий были отклонены.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter поинтересовался, действительно ли обстоятельства уничтожения Каховской ГЭС являются "неясными". Он перечислил множество военных преступлений, которые россия уже совершила в Украине. Подоляк также напомнил, что оккупанты неоднократно нарушали и продолжают нарушать нормы международного права и устав ООН.

"Марсиане, видимо, атакуют и создают такие обстоятельства. Безупречный цинизм сведения на нет собственной репутации и сознательного отказа выполнять собственные функции", – подытожил Михаил Подоляк.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Германии назвали подрыв Каховской ГЭС военным преступлением, хотя ранее страна не отличалась активным осуждением действий россиян. Еще ряд стран пока не готовы точно назвать виновника катастрофы, но склоняются к тому, что это россия.