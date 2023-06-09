У Зеленського різко відреагували на заяву ООН про "незрозумілі обставини" підриву Каховської ГЕС

Подоляк вважає, що ООН свідомо не виконує своїх функцій і відмовляється визнавати росіян винними в підриві Каховської ГЕС

В ООН заявили, що не можуть назвати знищення Каховської ГЕС росіянами воєнним злочином. За словами представника Офісу верховного комісара ООН з прав людини Джеремі Лоуренса, обставини руйнування греблі нібито "залишаються неясними".

Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt. Радник голови ОП Михайло Подоляк назвав таку заяву цинізмом та відмовою виконувати свої функції.

Так, чиновник заявив, що в ООН на даний момент не готові судити, чи є знищення росіянами Каховської гідроелектростанції військовим злочином, оскільки обставини, що сталися, як і раніше, неясні.

"Оскільки обставини інциденту залишаються неясними, передчасно розглядати питання про те, чи міг бути скоєний військовий злочин", — сказав Лоуренс.

Він наголосив, що ООН виступає за "незалежне, неупереджене, прозоре та ретельне розслідування". Більше того, всі запити на відвідування тимчасово окупованих територій було відхилено.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter поцікавився, чи справді обставини знищення Каховської ГЕС є "незрозумілими". Він перерахував безліч військових злочинів, які росія вже скоїла в Україні. Подоляк також нагадав, що окупанти неодноразово порушували та продовжують порушувати норми міжнародного права та статут ООН.

"Марсіани, мабуть, атакують і створюють такі обставини. Бездоганне за цинізмом обнуління власної репутації та навмисна відмова від виконання своїх функцій", – підсумував Михайло Подоляк.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Німеччині назвали підрив Каховської ГЕС військовим злочином, хоча раніше країна не вирізнялася активним засудженням дій росіян. Ще низка країн поки що не готова точно назвати винуватця катастрофи, але схиляються до того, що це росія.