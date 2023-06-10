Удар не только по экологии: озвучена космическая сумма ущерба от подрыва Каховской ГЭС

В правительстве назвали сумму ущерба от подрыва Каховской ГЭС

Ущерб, который россия нанесла Украине из-за подрыва Каховской ГЭС, на данный момент составляет 55 миллиардов гривен.

Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, пишут на странице Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

В то же время глава министерства Руслан Стрелец отметил, что Украина продолжает терять запасы воды.

"По состоянию на утро 10 июня из Каховского водохранилища утекло 62% его объема или 12,24 куб.км воды. Уровень воды в водохранилище уже 10,55 м. Продолжает снижаться", — отметил он.

Министр также добавил, что критической ситуация остается в нацпарках. Там под угрозой исчезновения 30% природно-заповедного фонда Херсона.

По его данным, сейчас продолжается обмеление акватории в нацпарках "Великий Луг" — на 4,2 метра и "Каменская Сечь" — на 6 метров. В то же время Олешковским пескам грозит поднятие грунтовых вод.

"Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС сейчас уже подтоплено около 1200 гектаров территории Кинбурнского полуострова", — говорится в сообщении министерства.

Ранее "Телеграф" сообщал, что катастрофа на Каховской ГЭС ударит по аграриям трех областей.