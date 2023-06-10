"Сначала они забрали мой дом, а теперь разрушили его": украинская теннисистка эмоционально отреагировала на варварство оккупантов

Спортсменка родилась в Новой Каховке

Известная украинская теннисистка Ангелина Калинина (№26 WTA) отреагировала на подрыв россиянами Каховской ГЭС, в результате чего пострадал дом, в котором она делала первые шаги в теннисе.

Трогательный пост теннисистки появился на ее странице в Instagram. Ангелина прикрепила к нему свои детские фото. Спортсменка рассказала, что российские оккупанты сначала захватили ее родной город, а затем разрушили его.

"Один летний день у бабушки в Новой Каховке.

Каждое утро я просыпалась в 6, чтобы в 7 утра идти на тренировку. Каша, которую я ненавидела, но бабушке не откажешь, ведь это не просто каша, это завтрак чемпиона. Днем время для себя, а вечером в 16 – вторая тренировка.

И, конечно, моя любимая стена. Мое теннисное детство проходило прямо возле нее, каждый день в конце тренировок я набирала три, а иногда и четырехзначные числа, это был "бонус" и вишенка на торте. Она была моей непобедимой соперницей, видевшей и слезы, и счастье (не знаю, как она меня выдержала).

Эта стена и корты – мое счастливое детство, начало моего пути.

А 6 июня все ушло под воду. Сначала они забрали мой дом, а теперь его еще и разрушили.

Но мы все равно победим, как я в свое время победила эту стену.

Даже если нам придется ударить их тысячи раз", – написала Калинина.

Ангелина Калинина отреагировала на варварство россиян в Новой Каховке

Ранее сообщалось, что на "Ролан Гаррос" организаторы порезали украинский флаг. В Федерации тенниса Франции объяснили ситуацию.