Правила одни для всех: во Франции объяснили, почему порезали флаг Украины

Организаторы Турнира Большого Шлема (ТБШ) в Париже надругались над флагом Украины

Перед матчем 1/4 финала Открытого чемпионата Франции-2023 Элина Свитолина — Арина Соболенко сотрудники Французской федерации тенниса (FFT) надругались над флагом Украины, разрезав его на две части.

Работница FFT объяснила инцидент правилами турнира, согласно которым полотнище было слишком большого размера. Об этом сообщает Reuters.

Украинскую болельщицу Анну не пустили на трибуны "Ролан Гаррос" из-за слишком большого флага Украины. Длина флага превышала метр — максимальный размер, разрешенный на турнире. Сотрудники FFT порезали сине-желтое полотнище на две части, чтобы соблюсти регламент. Таким образом, украинке, которая проживает во Франции, вернули два флага… Примечательное, что данный флаг побывал на матчах главной команды страны на Евро-2016 во Франции, и тогда французов не смущала длина украинского знамени.

"Здесь, во FFT мы ничего не имеем против украинского флага. Наоборот, мы поступили бы так же с любым другим флагом", — заявила представительница Французской федерации тенниса.

Напомним, Свитолина не сумела пройти Соболенко на "Ролан Гаррос". После игры украинка обвинила "нейтральную" спортсменку из Беларуси в провокации, а Арина в ответ открестилась от александра лукашенко.