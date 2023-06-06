Сотрудники "Ролан Гаррос" забрали у фанатки флаг Украины и разрезали его на две части (фото)

Болельщица пришла поддержать Элину Свитолину

Перед матчем украинской теннисистки Элины Свитолиной против белоруски Арины Соболенко организаторы Открытого чемпионата Франции разрезали национальный флаг украинской зрительницы на две части, потому что он был "слишком большим".

Об этом сообщает Reuters. Как пересказывает медиа, Анна, которая отказалась назвать свою фамилию, спокойно ждала, когда ее флаг забрал работник персонала "Ролан Гаррос" у входных ворот и вернул его ей уже в двух экземплярах.

"Здесь, во Французской федерации тенниса, мы не имеем ничего против украинского флага. Напротив, мы бы сделали то же самое с любым другим флагом", — сказал ей сотрудник первенства.

По словам украинской болельщицы, она пришла поддержать соотечественницу Элину Свитолину, тогда как в ее руках был флаг, который она всюду брала с собой на стадионы, в частности, на Евро-2016.

"Теперь у меня два флага", — добавила она с улыбкой.

Напомним, что Свитолина проиграла Соболенко, которая после матча спровоцировала украинку, когда подошла к сетке в ожидании рукопожатия, но та ее проигнорировала и пожала руку лишь судье на вышке.

Ранее белорусской теннисистке не понравились вопросы украинской журналистки Дарьи Мещеряковой о том, почему она поддержала диктатора своей страны александра лукашенко и не может прямо выступить против агрессии россии. Позже Соболенко заявила, что рядом с украинской журналисткой чувствовала себя в опасности, а потому организаторы турнира дали возможность "нейтральной" спортсменке провести пресс-конференцию без вопросов о войне в Украине.

Перед этим французские болельщики освистали Марту Костюк, которая отказалась пожать руку белоруске. Украинка призналась, что никогда не будет пожимать ей руку.