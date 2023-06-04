Грустная Земфира пришла посмотреть, как Свитолина победила россиянку (фото)

Уехавшая из россии певица пришла поболеть за землячку

В воскресенье, 4 июня, украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла россиянку Дарью Касаткину и пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. Примечательно, что за россиянку пришла поболеть певица Земфира.

Так на кадре с матча можно заметно, что Земфира не просто пришла поболеть за землячку, но и заняла место в боксе для приближенных.

Несмотря на такую поддержку, Касаткина все равно проиграла украинке в двух сетах.

Земфира

Стоит отметить, что для некоторых пользователей сети визит Земфиры на матч стал неожиданностью, а другие отметили ее нерадостный вид.

Как известно, Касаткина была единственной российской теннисисткой, которая открыто выступила против войны с Украиной. Что касается Земфиры, то певица тоже неоднократно заявляла, что выступает против войны и даже выпустила песню на эту тему.

Вместе с тем она также говорила, что продолжает любить свою страну, хоть и осуждает ее действия. К слову, певица после начала вторжения уехала за границу и сейчас проживает во Франции, при этом в россии ее объявили иностранным агентом.