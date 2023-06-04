Сумна Земфіра прийшла подивитися, як Світоліна перемогла росіянку (фото)

Співачка, що виїхала з росії, прийшла повболівати за землячку

У неділю, 4 червня, українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла росіянку Дар’ю Касаткіну та пробилася до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Франції. Примітно, що за росіянку прийшла повболівати співачка Земфіра.

Так на кадрі з матчу можна помітно, що Земфіра не просто прийшла повболівати за землячку, а й посіла місце у боксі для наближених.

Попри таку підтримку, Касаткіна все одно програла українці у двох сетах.

Земфіра

Варто зазначити, що для деяких користувачів мережі візит Земфіри на матч став несподіванкою, інші ж відзначили її нерадісний вигляд.

Як відомо, Касаткіна була єдиною російською тенісисткою, яка відкрито виступила проти війни з Україною. Що ж до Земфіри, то співачка теж неодноразово заявляла, що виступає проти війни та навіть випустила пісню на цю тему.

Водночас вона також говорила, що продовжує любити свою країну, хоч і засуджує її дії. До речі, співачка після початку вторгнення поїхала за кордон і зараз мешкає у Франції, при цьому в росії її оголосили іноземним агентом.