Світоліна обіграла першу ракетку росії на "Ролан Гаррос" (відео)

Українка показує феноменальні результати після повернення на корт

У неділю, 4 червня, українська тенісистка Еліна Світоліна (№192 WTA), команда якої також "відзначилася" на "Ролан Гаррос-2023", пробилася у чвертьфінал Відкритого чемпіонату Франції.

На шляху до 1/4 фіналу Еліна обіграла у двох сетах дев’яту ракетку світу росіянку Дар’ю Касаткіну з рахунком 6:4, 7:6. Про це повідомляє "Телеграф".

У чвертьфіналі Турніру Великого Шлему (ТВШ) Світоліна зіграє з переможницею матчу Слоан Стівенс (США, WTA 30) – Аріна Соболенко (WTA 2), які також зіграють 4 червня.

Відеоогляд матчу Еліна Світоліна — Дар’я Касаткіна:

Зазначимо, Еліна не потиснула руку росіянці після гри. До слова, Касаткіна одна з небагатьох російських тенісистів, що відкрито виступили проти війни в Україні.

Нагадаємо, минулого туру "Ролан Гаррос" Еліна розібралася з нейтральною спортсменкою з рф Анною Блінковою 6:2, 2:6, 5:7. У другому колі Відкритого чемпіонату Франції Світоліна обіграла австралійку Сторм Хантер — 2:6, 6:3, 6:1. На старті ТВШ українка впоралася з опором італійки Мартіни Тревізан — 6:2, 6:2.