Світоліна продовжує тріумфальне повернення в світовий теніс

Українка виграла сьомий матч поспіль

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка на початку квітня повернулася на корт через 13 місяців відсутності після народження доньки, перемогла в другому раунді Відкритого чемпіонату Франції "Ролан Гаррос" австралійку Сторм Хантер.

Про це повідомляє "Телеграф". Суперниці провели на корті майже дві години – 112 хвилин.

Примітно, що 192-га ракетка планети з України програла перший сет, але не дозволила 204-му номеру світового рейтингу перемогти в другій партії.

У вирішальному сеті Світоліна взагалі розгромила Хантер, віддавши їй лише один гейм — 2:6, 6:3, 6:1. Переможниця увосьме поспіль пройшла другий раунд "Ролан Гаррос".

При цьому українська тенісистка виграла сьомий матч поспіль з урахуванням усіх турнірів. Попереднього разу подібне вдалося їй в серпні 2021 року, коли вона дісталася до чвертьфіналу US Open.

У третьому раунді Відкритого чемпіонату Франції Світоліна зіграє проти переможниці матчу між француженкою Каролін Гарсією та росіянкою Анною Блінковою.

Цікаво, що українська тенісистка обіграла останню в фіналі турніру в Страсбурзі, перемога в якому стала її першим трофеєм після народження доньки.

Цей успіх дозволив Світоліній зробити приголомшливий ривок у світовій класифікації жіночого тенісу.