Світоліна обіграла росіянку та виграла перший трофей після народження доньки (відео)

Українка у вирішальному матчі розправилася з представницею країни-агресора

У суботу, 27 травня, найтитулованіша українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA 508), яка на початку квітня повернулася з "декрету", виграла свій перший трофей.

Про це повідомляє пресслужба тенісного турніру у Страсбурзі (Франція) на своїй сторінці у Twitter. У фіналі Еліна обіграла нейтральну тенісистку з росії Анну Блінкову (WTA 66) з рахунком 6:2, 6:3.

Фінальний поєдинок ґрунтового турніру WTA 250 тривав лише 1 годину та 30 хвилин. Українка у 20-й раз грала у фіналах на рівні WTA, на її рахунку 17 перемог. До речі, на ґрунті Світоліна не програвала у вирішальних поєдинках — 6 перемог із 6. Додамо, Еліна вдруге виграла титул у Страсбурзі.

Востаннє Еліна перемагала у Турі у серпні 2021 року, коли українка тріумфувала у Чикаго. У жовтні 2022 року в Еліни та французького тенісиста Гаеля Монфіса з’явилася дочка Скай. Під час паузи у кар’єрі українка займалася благодійністю, зокрема вона стала другим послом платформи United24, на якій збираються кошти для допомоги Україні.

Після повернення у великий теніс Світоліна провела низку невдалих матчів, "звинувативши" у своїх поразках президента України Володимира Зеленського.