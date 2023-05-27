Свитолина обыграла россиянку и выиграла первый трофей после рождения дочери (видео)

Украинка в решающем матче расправилась с представительницей страны-агрессора

В субботу, 27 мая, самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 508), которая в начале апреля вернулась из "декрета", выиграла своей первый трофей.

Об этом сообщает пресс-служба теннисного турнира в Страсбурге (Франция) на своей странице в Twitter. В финале Элина обыграла нейтральную теннисистку из рф Анну Блинкову (WTA 66) со счетом 6:2, 6:3.

Финальный поединок грунтового турнира WTA 250 продлился всего 1 час и 30 минут. Украинка в 20-й раз играла в финалах на уровне WTA, на ее счету 17 побед. К слову, на грунте Свитолина не проигрывала в решающих поединках — 6 побед из 6. Добавим, Элина во второй раз выиграла трофей в Страсбурге.

В последний раз Элина побеждала в Туре в августе 2021 года, когда украинка триумфовала в Чикаго. В октябре 2022 года у Элины и французского теннисиста Гаеля Монфиса появилась дочь Скай. Во время паузы в карьере украинка занималась благотворительностью, в частности она стала вторым послом платформы United24, на которой собираются средства для помощи Украине.

После возвращения в большой теннис Свитолина провела ряд неудачных матчей, "обвинив" в своих поражениях президента Украины Владимира Зеленского.