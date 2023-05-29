Світоліна здійснила приголомшливий ривок у світовому тенісі

Перемога на останньому турнірі сприяла успіху

Українська тенісистка Еліна Світоліна піднялася на 300 з лишком місць у світовому рейтингу після перемоги на турнірі в Страсбурзі.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA. З 508-ї позиції спортсменка піднялася на 192-й рядок класифікації.

Першою ракеткою України залишається Ангеліна Калініна, яка з 25-го рядка опустилася на 26-й. Її співвітчизниця Марта Костюк, як і раніше, посідає 39-те місце.

Серед інших українських тенісисток до топ-100 світового рейтингу також входять Леся Цуренко та Катерина Байндль, які знаходяться на 66-й та 83-й позиціях відповідно.

Нагадаємо, що Світоліна на початку квітня повернулася на корт через 13 місяців відсутності після народження доньки.

Попереднього разу тенісистка перемагала у Твурі у серпні 2021 року, коли тріумфувала в Чикаго. В жовтні 2022 року в Еліни та французького тенісиста Гаеля Монфіса з’явилася дочка Скай.

Під час паузи в кар’єрі українка займалася благодійністю, зокрема, вона стала другим послом платформи United24, на якій збираються кошти для допомоги Україні.