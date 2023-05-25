"Зі мною говорив лише один": українська тенісистка назвала причину небажання її російських колег говорити про війну

Спортсменка не співчуває колегам з рф

Леся Цуренко, яка є третьою ракеткою України, висловилася про те, чому її російські колеги не хочуть говорити про війну проти її країни.

В інтерв’ю AFP вона заявила, що її співвітчизникам-атлетам немає сенсу здаватися, адже це буде не той сигнал, повідомляє France 24. За її словами, тенісні організації не хочуть слухати українців, які неодноразово намагалися усунути росіян.

"Лише одна людина говорила зі мною безпосередньо в перший день війни. Ця людина сказала мені зі сльозами на очах, як жахливо все, що відбувається", — зізналася Цуренко.

Тенісистка зазначила, що решта гравців з нею не спілкувалася, і вона не має співчуття ні до кого з них, адже українські тенісисти страждають більше за росіян.

"Є багато способів, як вчинити в таких випадках. Ви можете змінити громадянство або перевезти свою сім’ю, якщо боїтеся. Чесно кажучи, я не думаю, що вони хочуть висловитися, бо ті, хто підтримує війну, будуть відомі", — резюмувала Цуренко.

Раніше Цуренко та її провідні колеги-співвітчизниці Еліна Світоліна та Марта Костюк висунули пропозиції керівництву WTA, що робити з усуненням росіян та білорусів від тенісних турнірів.

Нещодавно перша ракетка рф Дар’я Касаткіна зізналася, що в її українських колег багато причин не тиснути руку російським гравцям.

Ще одна її співвітчизниця-колега Людмила Самсонова заявила, що 90 відсотків українських тенісистів не бажають із нею вітатись, але уточнила, що не звинувачує їх.