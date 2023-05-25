"Со мной говорил лишь один": украинская теннисистка назвала причину нежелания ее российских коллег говорить о войне

Спортсменка не сочувствует коллегам из рф

Леся Цуренко, которая является третьей ракеткой Украины, высказалась о том, почему ее российские коллеги не хотят говорить о войне против ее страны.

В интервью AFP она заявила, что ее соотечественникам-атлетам нет смысла сдаваться, ведь в противном случае это будет не тот сигнал, сообщает France 24. По ее словам, теннисные организации не хотят слушать украинцев, которые не раз пытались отстранить россиян.

"Лишь один человек говорил со мной напрямую в первый день войны. Этот человек сказал мне со слезами на глазах, как ужасно все происходящее", — призналась Цуренко.

Теннисистка отметила, что остальные игроки с ней не общались, и она не испытывает сочувствия ни к кому из них, ведь украинские теннисисты страдают больше россиян.

"Есть много способов, как поступить в таких случаях. Вы можете сменить гражданство или перевезти свою семью, если боитесь. Честно говоря, я не думаю, что они хотят высказаться, потому что те, кто поддерживает войну, будут известны", — резюмировала Цуренко.

Ранее Цуренко и ее ведущие коллеги-соотечественницы Элина Свитолина и Марта Костюк выдвинули предложения руководству WTA, что делать с отстранением россиян и белорусов от теннисных турниров.

Недавно первая ракетка рф Дарья Касаткина призналась, что у ее украинских коллег много причин не пожимать руку российским игрокам.

Еще одна ее соотечественница-коллега Людмила Самсонова заявила, что 90 процентов украинских теннисистов не желают с ней здороваться, но уточнила, что не винит их.