Українську тенісистку освистали за відмову потиснути руку білорусці на "Ролан Гаррос" (відео)

Глядачі ганебно відреагували на вчинок Костюк

Українську тенісистку Марту Костюк, яка нещодавно оголосила про свої заручини, освистали за те, що вона не потиснула руку білоруській суперниці Аріні Соболенко після матчу першого раунду Відкритого чемпіонату Франції — "Ролан Гаррос".

Про це повідомляє "Телеграф". Костюк програла поєдинок другій ракетці світу, взявши три гейми в першому сеті та два — в другій партії — 3:6, 2:6.

Після завершення гри українська тенісистка проігнорувала візаві, після чого потиснула руку судді. Це не сподобалося глядачам, які невдоволено відреагували на її вчинок.

Примітно, що спочатку Соболенко подумала, що освистують її, можливо, розуміючи, що є за що, і відповіла артистичною реакцією, але коли дізналася, що освистують Костюк, привітала вболівальників.

Нещодавно перша ракетка Росії Дар’я Касаткіна зізналася, що в її українських колег багато причин не тиснути руку російським гравцям.

Ще одна її співвітчизниця-колега Людмила Самсонова заявила, що 90 відсотків українських тенісистів не бажають з нею вітатись, але уточнила, що не звинувачує їх.

Раніше Цуренко та її провідні колеги-співвітчизниці Еліна Світоліна та Марта Костюк висунули пропозиції керівництву WTA, що робити з відстороненням росіян і білорусів від тенісних турнірів.