Украинскую теннисистку освистали за отказ пожать руку белоруске на "Ролан Гаррос" (видео)

Зрители позорно отреагировали на поступок Костюк

Украинский теннисистку Марту Костюк, которая недавно объявила о своей помолвке, освистали за то, что она не пожала руку белорусской сопернице Арине Соболенко после матча первого раунда Открытого чемпионата Франции — "Ролан Гаррос".

Об этом сообщает "Телеграф". Костюк проиграла поединок второй ракетке мира, взяв три гейма в первом сете и два — во второй партии — 3:6, 2:6.

По завершении игры украинская теннисистка проигнорировала визави, после чего пожала руку судье. Это не понравилась зрителям, которые недовольно отреагировали на ее поступок.

Примечательно, что сперва Соболенко подумала, что освистывают ее, возможно, понимая, что есть за что, и ответила артистичной реакцией, но когда узнала, что освистывают Костюк, поприветствовала болельщиков.

Недавно первая ракетка рф Дарья Касаткина призналась, что у ее украинских коллег много причин не пожимать руку российским игрокам.

Еще одна ее соотечественница-коллега Людмила Самсонова заявила, что 90 процентов украинских теннисистов не желают с ней здороваться, но уточнила, что не винит их.

Ранее Цуренко и ее ведущие коллеги-соотечественницы Элина Свитолина и Марта Костюк выдвинули предложения руководству WTA, что делать с отстранением россиян и белорусов от теннисных турниров.