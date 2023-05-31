"Все заради доньки": чоловік Світоліної видав найкращий матч десятиліття (відео)

Француз здобув разючу перемогу на старті Турніру Великого Шлему

Французький тенісист Гаель Монфіс (№394 ATP), який одружений з українською тенісисткою Еліною Світоліною, обіграв аргентинця Себастьяна Баєса (№42 ATP) у першому колі "Ролан Гаррос-2023".

Підсумковий рахунок — 3:6, 6:3, 7:5, 1:6, 7:5. У мережі назвали перемогу француза найкращою за останнє десятиліття. Про це повідомляє The Tennis Letter у Twitter.

У вирішальному сеті Монфіс поступався 0:4, після чого французу вдалося виграти чотири гейми поспіль (два з яких на чужій подачі) і зрівняти рахунок. У результаті Гаель довів справу до перемоги.

Свій дивовижний успіх Монфіс присвятив дочці Скай, яка з’явилася на світ у жовтні 2022 року. Після гри він заявив, що переміг завдяки їй. Крім того, француз написав "Скай" на об’єктиві телекамери після тріумфу.

У другому колі Монфіс зіграє проти норвежця Хольгера Руне (№6 ATP).

Додамо, Еліна також виграла свій матч 1-го кола Відкритого чемпіонату Франції. Українка здолала Сторм Хантер (№204 WTA) із рахунком 2:6, 6:3, 6:1.

Раніше повідомлялося, що Світоліна виграла перший трофей після народження дочки. Еліна повернулася у великий теніс лише у квітні 2023 року.