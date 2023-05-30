В Україні звинуватили друга "Шеви" у лицемірстві

Тенісист зробив політичну заяву на спортивному заході, хоча раніше відмовлявся втручатися у політику

Колишній український тенісист Олександр Долгополов відреагував на витівку одного з найкращих тенісистів сучасності Новака Джоковича із Сербії на старті "Ролан Гаррос-2023". Напередодні легенду українського футболу Андрія Шевченка присоромили за публічне відвідування матчу "Мілана" у Лізі чемпіонів разом із сербом через неоднозначну позицію Новака щодо війни в Україні.

Долгополов у Twitter пригадав Джоковичу його слова про те, що спорт — поза політикою. Серб зробив напис про Косово на відеокамері після перемоги над Олександром Ковачевичем (ATP №114).

"Це вже політика чи ще спорт? Хммм… Ласкаво просимо до реальності ", — написав Долгополов.

"І один сказав, що тенісисти нічого не можуть зробити, щоб зупинити вторгнення росії в Україну...", — написав у Twitter колишній тенісист Сергій Стаховський.

Джоковича на Відкритому чемпіонаті Франції написав на камері: "Косово — це серце Сербії. Зупиніть насильство". При цьому серб активно виступає проти усунення росіян та білорусів від змагань, а його батько публічно підтримав рф у війні проти України.

Раніше Стаховський на прикладі Джоковича висміяв вираз "спорт — поза політикою".