"Тоді свистіть". Кулеба відреагував на ганебну обструкцію української тенісистки на "Ролан Гаррос"

Глава МЗС підтримав спортсменку

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував інцидент, який трапився після матчу "Ролан Гаррос", коли глядачі освистали українську тенісистку Марту Костюк за відмову потиснути руку білоруці Аріні Соболенко, яка виступала на підтримку диктатора своєї країни олександра лукашенка.

Свій коментар він опублікував у Twitter. Глава зовнішньополітичного відомства України підтримав свою співвітчизницю.

"Тим, хто освистував Костюк, треба відвідати Бучу, куди російська армія прийшла з Білорусі та винищувала мирне населення", — зазначив Кулеба.

Як ще один варіант дій, український міністр закордонних справ порадив бігати в укриття, коли в Білорусі злітає російський літак.

"Тоді свистіть", — резюмував Кулеба.

Нещодавно перша ракетка рф Дар’я Касаткіна зізналася, що в її українських колег багато причин не тиснути руку російським гравцям.

Ще одна її співвітчизниця-колега Людмила Самсонова заявила, що 90 відсотків українських тенісистів не бажають з нею вітатись, але уточнила, що не звинувачує їх.

Раніше Цуренко та її провідні колеги-співвітчизниці Еліна Світоліна та Марта Костюк висунули пропозиції керівництву WTA, що робити з відстороненням росіян та білорусів від тенісних турнірів.