"Тогда свистите". Кулеба отреагировал на позорную обструкцию украинской теннисистки на "Ролан Гаррос"

Глава МИД поддержал спортсменку

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал инцидент, который случился после матча "Ролан Гаррос", когда зрители освистали украинскую теннисистку Марту Костюк за отказ пожать руку белоруске Арине Соболенко, которая выступала в поддержку диктатора своей страны александра лукашенко.

Свой комментарий он опубликовал в Twitter. Глава внешнеполитического ведомства Украины поддержал свою соотечественницу.

"Тем, кто освистывал Костюк, нужно посетить Бучу, куда российская армия пришла из Беларуси и истребляла мирное население", — отметил Кулеба.

Как еще один вариант действий украинский министр иностранных дел посоветовал бегать в укрытие, когда в Беларуси взлетает российский самолет.

"Тогда свистите", — резюмировал Кулеба.

Недавно первая ракетка рф Дарья Касаткина призналась, что у ее украинских коллег много причин не пожимать руку российским игрокам.

Еще одна ее соотечественница-коллега Людмила Самсонова заявила, что 90 процентов украинских теннисистов не желают с ней здороваться, но уточнила, что не винит их.

Ранее Цуренко и ее ведущие коллеги-соотечественницы Элина Свитолина и Марта Костюк выдвинули предложения руководству WTA, что делать с отстранением россиян и белорусов от теннисных турниров.