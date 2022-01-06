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Стаховський висміяв "спорт — поза політикою"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Автор
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Сергій Стаховський Новина оновлена 06 січня 2022, 12:27
Сергій Стаховський

Тенісист вважає, що спорт та політика перетинаються.

Відомий український тенісист Сергій Стаховський, який нещодавно оголосив про закінчення кар’єри у збірній України, прокоментував ситуацію з "затриманням" першої ракетки світу серба Новака Джоковича в Австралії.

Відповідний пост Сергій опублікував на своїй сторінці у Twitter.

Джокович, який не вакцинувався від коронавірусу, отримав медичний відвід для участі у Відкритому чемпіонаті Австралії, однак після приїзду до країни його візу анулювали через неправильне оформлення документів. Новак подав апеляцію та перебуває в готелі в очікуванні рішення суду. Стаховський вважає, що австралійська влада змінила своє рішення щодо Джоковича з політичних мотивів. До речі, в цю справу втрутився прем’єр-міністр Австралії.

"Коли наступного разу хтось скаже вам: "Спорт поза політикою", згадайте 6 січня 2022 року, коли суто політичне его не дозволяє найкращому тенісистові світу в’їхати в країну, в яку урядові інститути дозволили в’їзд", — написав Стаховський на своїй сторінці у Twitter.

Раніше Стаховський засудив українського футболіста Ярослава Ракицького, який під час війни на Донбасі вирушив у Росію.

Теги:
#Теніс #Сергій Стаховський #Новак Джокович
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