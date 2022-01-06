Стаховский высмеял "спорт - вне политики"

Теннисист считает, что спорт и политика пересекаются.

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский, который недавно объявил об окончании карьеры в сборной Украины, прокомментировал ситуацию с "задержанием" первой ракетки мира серба Новака Джоковича в Австралии.

Соответствующий пост Сергей опубликовал на своей страничке в Twitter.

Джокович, который не вакцинировался от коронавируса, получил медицинское исключение на участие в Открытом чемпионате Австралии, однако по приезду в страну его визу аннулировали из-за неправильного оформления документов. Новак подал апелляцию и находится в отеле в ожидании решения суда. Стаховский считает, что австралийские власти поменяли свое решение по Джоковичу по политическим мотивам. К слову, в это дело вмешался и премьер-министр Австралии.

"Когда в следующий раз кто-то скажет вам: "Спорт вне политики", вспомните 6 января 2022 года, когда чисто политическое эго не позволяет лучшему теннисисту мира въехать в страну, в которую правительственные институты разрешили въезд", — написал Стаховский на своей страничке в Twitter.

Ранее Стаховский осудил украинского футболиста Ярослава Ракицкого, который во время войны на Донбассе отправился выступать в Россию.