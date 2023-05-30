Словацька тенісистка сенсаційно перемогла росіянку в українських кольорах (фото)

Спортсменка таким чином підтримала Україну

Словацька тенісистка Анна Кароліна Шмідлова (№100 WTA) сенсаційно пройшла росіянку Вероніку Кудерметову (№11 WTA) на старті Турніру Великого Шлему "Ролан Гаррос-2023", на якому вже стався скандал за участю представниці країни-агресора.

У мережі звернули увагу, що на матч проти "нейтральної" спортсменки Шмідлова одягла жовтий верх та синій низ. У сторіс на своїй сторінці в Instagram Анна Кароліна опублікувала кілька своїх фото у кольорах України, а також поставила два синьо-жовті "серця" під знімками.

Додамо, що словачка несподівано розгромила іменитішу росіянку з рахунком 6:3, 6:1. Після тріумфу Анна Кароліна підтримала українців у соцмережах.

Анна Кароліна Шмідлова

Українська тенісистка Катаріна Завацька, яка давно товаришує зі словачкою, розповіла, що це була не випадкова акція.

"Вона насправді повністю на боці України і багато разів запитувала мене, чим вона може допомогти в Словаччині, в Братиславі. Можливо, якісь заходи для підтримки українських дітей. Це не так просто спланувати, але дуже хочеться, і ми активно про це думаємо", — заявила Завацька.

Нагадаємо, у першому колі "Ролан Гаррос-2023" українську тенісистку Марту Костюк освистали за те, що вона після поразки не потиснула руку білоруській суперниці Аріні Соболенко. На інцидент відреагував навіть український міністр.

Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна виграла свій перший турнір після народження дочки. У фіналі українка переграла росіянку.