Словацкая теннисистка сенсационно победила россиянку в украинских цветах (фото)

Спортсменка таким образом поддержала Украину

Словацкая теннисистка Анна Каролина Шмидлова (№100 WTA) сенсационно прошла россиянку Веронику Кудерметову (№11 WTA) на старте Турнира Большого Шлема "Ролан Гаррос-2023", на котором уже произошел скандал с участием представительницы страны-агрессора.

В сети обратили внимание, что на матч против "нейтральной" спортсменки Шмидлова надела желтый верх и синий низ. В сторис на своей странице в Instagram Анна Каролина опубликовала несколько своих фото в цветах Украины, а также поставила два сине-желтых "сердечка" под снимками.

Добавим, что словачка неожиданно разгромила более именитую россиянку со счетом 6:3, 6:1. После триумфа Анна Каролина поддержала украинцев в соцсетях.

Анна Каролина Шмидлова

Украинская теннисистка Катарина Завацкая, которая давно дружит со словачкой, рассказала btu, что это была не случайная акция.

"Она действительно полностью на стороне Украины и много раз спрашивала меня, чем она может помочь в Словакии, в Братиславе. Возможно, какие-то меры для поддержки украинских детей. Это не так просто спланировать, но очень хочется, и мы активно об этом думаем", — заявила Завацкая.

Напомним, в первом круге "Ролан Гаррос-2023" украинский теннисистку Марту Костюк освистали за то, что она после поражения не пожала руку белорусской сопернице Арине Соболенко. На инцидент отреагировал даже украинский министр.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина выиграла свой первый турнир после рождения дочери. В финале украинка переиграла россиянку.