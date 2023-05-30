В Украине обвинили друга "Шевы" в лицемерии

Теннисист сделал политическое заявление на спортивном мероприятии, хотя ранее отказывался вмешиваться в политику

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов отреагировал на выходку одного из лучших теннисистов современности Новака Джоковича из Сербии на старте "Ролан Гаррос-2023". Накануне легенду украинского футбола Андрея Шевченко пристыдили за публичное посещение матча "Милана" в Лиге чемпионов вместе с сербом из-за неоднозначной позиции Новака касательно войны в Украине.

Долгополов в Twitter припомнил Джоковичу его же слова о том, что спорт — вне политики. Серб сделал надпись о Косово на видеокамере после победы над Александром Ковачевичем (ATP №114).

"Это уже политика или еще спорт? Хммм… Добро пожаловать в реальность", – написал Долгополов.

"И один сказал, что теннисисты ничего не могут сделать, чтобы остановить вторжение россии в Украину…", — написал в Twitter бывший теннисист Сергей Стаховский.\

Джоковича на Открытом чемпионате Франции написал на камере: "Косово – это сердце Сербии. Остановите насилие". При этом серб активно выступает против отстранения россиян и белорусов от соревнований, а его отец публично поддержал рф в войне против Украины.

Ранее Стаховский на примере Джоковича высмеял выражение "спорт — вне политики".