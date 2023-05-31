російське фіаско: кращий тенісист рф сенсаційно програв 172-й ракетці світу на "Ролан Гаррос"

росіянин втратив шанс стати першою ракеткою світу

Перша ракетка рф і друга планети Данило Медведєв, який на початку повномасштабної війни прибрав з профілю в Instagram прапор своєї країни, сенсаційно припинив виступи на відкритому чемпіонаті Франції "Ролан Гаррос" після поразки від 172-го номера світового рейтингу з Бразилії Тьягу Сейботи.

Про це повідомляє "Телеграф". Поєдинок вийшов впертив і зайняв максимально можливі п’ять сетів — 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6.

Суперники провели на корті чотири години, тоді як маловідомий бразильський тенісист по ходу поєдинку поступався за сетами 1:2, але показав характер і виграв.

Це перша поразка для гравця з топ-2 світового рейтингу за 23 роки в стартовому раунді Відкритого чемпіонату Франції. Тим самим Медведєв втратив шанс стати кращим тенісистом на планеті.

Напередодні словацька тенісистка Анна Кароліна Шмідлова (№100 WTA) сенсаційно пройшла росіянку Вероніку Кудерметову (№11 WTA) на старті "Ролан Гаррос".

Раніше українську тенісистку Марту Костюк освистали за те, що вона не потиснула руку білоруській суперниці Аріні Соболенко після матчу першого раунду Відкритого чемпіонату Франції — "Ролан Гаррос".