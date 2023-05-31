российское фиаско: лучший теннисист рф сенсационно проиграл 172-й ракетке мира на "Ролан Гаррос"

россиянин упустил шанс стать первой ракеткой мира

Первая ракетка рф и вторая — планеты Даниил Медведев, который в начале полномасштабной войны убрал с профиля в Instagram флаг своей страны, сенсационно прекратил выступления на открытом чемпионате Франции "Ролан Гаррос" после поражения от 172-го номера мирового рейтинга из Бразилии Тьягу Сейботы.

Об этом сообщает "Телеграф". Поединок вышел упорным и занял максимально возможные пять сетов — 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6.

Соперники провели на корте четыре часа, тогда как малоизвестный бразильский теннисист по ходу поединка уступал по сетам 1:2, но проявил характер и выиграл.

Это первое поражение игроков из топ-2 мирового рейтинга за 23 года в стартовом раунде Открытого чемпионата Франции. Тем самым Медведев упустил шанс стать лучшим теннисистом на планете.

Накануне словацкая теннисистка Анна Каролина Шмидлова (№100 WTA) сенсационно прошла россиянку Веронику Кудерметову (№11 WTA) на старте "Ролан Гаррос".

Ранее украинскую теннисистку Марту Костюк освистали за то, что она не пожала руку белорусской сопернице Арине Соболенко после матча первого раунда Открытого чемпионата Франции — "Ролан Гаррос".