"Все ради дочери": муж Свитолиной выдал лучший матч десятилетия (видео)

Француз добыл впечатляющую победу на старте Турнира Большого Шлема

Французский теннисист Гаэль Монфис (№394 ATP), который женат на украинской теннисистке Элине Свитолиной, обыграл аргентинца Себастьяна Байеса (№42 ATP) в первом круге "Ролан Гаррос-2023".

Итоговый счет — 3:6, 6:3, 7:5, 1:6, 7:5. В сети назвали победу француза лучшей за последнее десятилетие. Об этом сообщает The Tennis Letter в Twitter.

В решающем сете Монфис уступал 0:4, после чего французу удалось выиграть четыре гейма подряд (два из которых — на чужой подаче) и сравнять счет. В итоге, Гаэль довел дело до победы.

Свой впечатляющий успех Монфис посвятил дочери Скай, которая появилась на свет в октябре 2022 года. После игры он заявил, что победил благодаря ей. Кроме того, француз написал "Скай" на объективе телекамеры после триумфа.

Во втором круге Монфис сыграет против норвежца Хольгера Руне (№6 ATP).

Добавим, Элина также выиграла свой матч 1-го круга Открытого чемпионата Франции. Украинка одолела Сторм Хантер (№204 WTA) со счетом 2:6, 6:3, 6:1.

Ранее сообщалось, что Свитолина выиграла первый трофей после рождения дочери. Элина вернулась в большой теннис только в апреле 2023 года.