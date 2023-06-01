Українська тенісистка за один день вибила з "Ролан Гаррос" одразу трьох росіянок

Українка блискуче почала на Турнірі Великого Шлему (ТВШ)

Українська тенісистка Марта Костюк після вильоту з Відкритого чемпіонату Франції-2023 у одиночному розряді вдало стартувала у парному розряді, а також у міксті.

У четвер, 1 червня, Марта здобула одразу дві перемоги, причому українка вибила з престижного турніру одразу трьох росіянок. Про це повідомляє "Телеграф".

Костюк та румунка Олена-Габріела Русе у першому колі парного "Ролан Гаррос" обіграли "нейтральних" спортсменок з росії Варвару Грачову та Анну Блінкову з рахунком 6:3, 3:6, 6:2. У наступному раунді ТВШ україно-румунська пара зіграють проти бельгійки Кірстен Фліпкенс та американки Шелбі Роджерс.

Цього ж дня у міксті Марта разом із Марчело Аревало із Сальвадора перемогли росіянку Віру Звонарьову та Андреса Мольтені з Аргентини — 6:2, 6:4. Таким чином, українка за день зуміла вибити з турніру одразу трьох представниць росії.

Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна з перемоги стартувала на Відкритому чемпіонаті Франції, а тепер на неї чекає дуель з росіянкою Блінковою. Цікаво, що українка перемогла Анну у фіналі турніру у Страсбурзі, що проходив напередодні.