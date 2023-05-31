Українська журналістка вивела на чисту воду тенісистку-прихильницю лукашенка

Раніше спортсменці відмовилася потиснути руку її українська колега

Білоруська тенісистка Арина Соболенко, за відмову потиснути руку якій освистали її українську колегу Марту Костюк, відмовилася відповідати на запитання української журналістки Дар'ї Мещерякової про підтримку диктатора РБ олександра лукашенка та війну росії проти України.

Як повідомляє Tribuna.com, на прес-конференції Мещерякова нагадала Соболенко, що остання підписувала листа на підтримку лукашенка в той час, коли той наказав мучити і бити протестувальників на вулицях, а також була присутня в його новорічному зверненні. Журналістка запитала, як стало можливо, що потенційно перша ракетка світу підтримує диктатора.

"В мене немає коментарів для вас", — відповіла Соболенко.

Журналістка також запитала, чи може тенісистка заявити прямо, що засуджує те, що Білорусь атакує ракетами Україну, а також висловити бажання, щоб це припинилося, на що та відповіла аналогічно.

"Отже, ви підтримуєте все це, тому що не можете про це говорити. Ви не маленька людина, Аріно", — резюмувала Мещерякова.

Після того, як модератор зазначила, що Соболенко дала зрозуміти, що не збирається відповідати, тенісистка підтвердила, кинувши: "По-перше, так".

"Тепер ми всі знаємо. Все ясно", — резюмувала Мещерякова. "Ви отримали достатньо відповідей від мене, а в мене немає коментарів для вас", — знову заявила Соболенко.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував інцидент, який трапився після матчу "Ролан Гаррос", коли глядачі освистали українську тенісистку Марту Костюк за відмову потиснути руку білорусці Аріні Соболенко.

Раніше інша українська тенісистка Леся Цуренко відмовилася грати проти білоруської суперниці на турнірі WTA-1000 в Індіан-Велсі.