Украинская журналистка вывела на чистую воду теннисистку-сторонницу лукашенко

Ранее спортсменке отказалась пожать руку ее украинская коллега

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, за отказ пожать руку которой освистали ее украинскую коллегу Марту Костюк, отказалась отвечать на вопросы украинской журналистки Дарьи Мещеряковой о поддержке диктатора РБ александра лукашенко и войне россии против Украины.

Как сообщает Tribuna.com, на пресс-конференции Мещерякова напомнила Соболенко, что последняя подписывала письмо в поддержку лукашенко в то время, когда тот отдал приказ мучить и избивать протестующих на улицах, а также присутствовала в его новогоднем обращении. Журналистка спросила, как стало возможным, что потенциально первая ракетка мира поддерживает диктатора.

"У меня нет комментариев для вас", — ответила Соболенко.

Журналистка также спросила, может ли теннисистка заявить прямо, что осуждает то, что Беларусь атакует ракетами Украину, а также — выразить желание, чтобы это прекратилось, на что та ответила аналогично.

"Итак, вы поддерживаете все это, потому что не можете об этом говорить. Вы не маленький человек, Арина", — резюмировала Мещерякова.

После того, как модератор отметила, что Соболенко дала понять, что не собирается отвечать, теннисистка подтвердила, бросив: "Во-первых, да".

"Теперь мы все знаем. Все ясно", — резюмировала Мещерякова. "Вы получили достаточно ответов от меня, а у меня нет комментариев для вас", — снова заявила Соболенко.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал инцидент, который случился после матча "Ролан Гаррос", когда зрители освистали украинскую теннисистку Марту Костюк за отказ пожать руку белоруске Арине Соболенко.

Ранее другая украинская теннисистка Леся Цуренко отказалась играть против белорусской соперницы на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.