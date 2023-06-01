"Війна триває": Українська тенісистка не пощадила російських спортсменів

Атлетка не розуміє, чому у світовий спорт почали повертати росіян

Українська тенісистка Леся Цуренко, яка є третьою ракеткою України, висловилася різко проти повернення російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

Про це повідомляє BTU. Вона висловила нерозуміння тим, що сталося за більше року війни, що атлетів із країн-агресорів повертають на турніри.

"Війна триває. Якщо ви ухвалили рішення рік тому, що змусило вас змінити його? На мій погляд, для цього немає жодних причин", – заявила Цуренко.

На думку тенісистки, всі санкції були введені для того, щоб показати, що не можна просто так вторгатися в іншу країну і почати бомбардувати її о 4-й ранку.

"Тому я вважаю, що це сильний посил, який слід донести. І якщо ми чи інші організації роблять такі кроки назад, ми повинні сказати їм, що вони не праві, і ми маємо продовжувати говорити про це", — резюмувала Цуренко.

Раніше третя ракетка України висловилася, чому російські колеги не хочуть говорити про війну проти її країни.

Перед цим Цуренко та її провідні колеги-співвітчизниці Еліна Світоліна та Марта Костюк висунули пропозиції керівництву WTA, що робити з відстороненням росіян і білорусів від тенісних турнірів.

Нещодавно перша ракетка росії Дар’я Касаткіна зізналася, що в її українських колег багато причин не тиснути руку російським гравцям.