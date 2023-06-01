"Война продолжается": Украинская теннисистка не пощадила российских спортсменов

Атлетка не понимает, почему в мировой спорт начали возвращать россиян

Украинская теннисистка Леся Цуренко, которая является третьей ракеткой Украины, высказалась резко против возвращения российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Об этом сообщает BTU. Она выразила непонимание тем, что произошло за больше года войны, что атлетов из стран-агрессоров возвращают на турниры.

"Война продолжается. Если вы приняли решение год назад, что заставило вас изменить его? На мой взгляд, для этого нет никаких причин", – заявила Цуренко.

По мнению теннисистки, все санкции были введены для того, чтобы показать, что нельзя просто так вторгаться в другую страну и начать бомбить ее в 4 утра.

"Поэтому я считаю, что это сильный посыл, который следует донести. И если мы или другие организации предпринимают такие шаги назад, мы должны сказать им, что они не правы, и мы должны продолжать говорить об этом", — резюмировала Цуренко.

Ранее третья ракетка Украины высказалась о том, почему российские коллеги не хотят говорить о войне против ее страны.

Перед этим Цуренко и ее ведущие коллеги-соотечественницы Элина Свитолина и Марта Костюк выдвинули предложения руководству WTA, что делать с отстранением россиян и белорусов от теннисных турниров.

Недавно первая ракетка рф Дарья Касаткина призналась, что у ее украинских коллег много причин не пожимать руку российским игрокам.